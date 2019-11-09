Эйбар – Реал – 0:4 – видео голов и обзор матча

Реал разгромил Эйбар в выездном матче 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча Эйбар – Реал.

Подопечные Зинедина Зидана не почувствовали серьезного сопротивления от команды Хосе Луиса Мендилибара. Звездные гости уже в первые 30 минут игры сняли все вопросы о победителе. Счет в матче на 17-й минуте открыл Бензема, уже через две минуты Серхио Рамос ударом с пенальти удвоил преимущество мадридцев, а на 28-й минуте Бензема реализовал еще один удар с 11 метров. Во втором тайме единственный гол забил Федерико Вальверде, для которого это взятие ворот стало дебютным в составе Реала.

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После отчетного матча Королевский клуб возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Правда, потеснить Реал с вершины уже сегодня может Барселона, которая проводит свой матч 13-го тура против Сельты.

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