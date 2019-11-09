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Эйбар – Реал – 0:4 – видео голов и обзор матча

22:47 7 Читати українською
Эйбар – Реал – 0:4 – видео голов и обзор матча
Эйбар – Реал – видео голов и обзор матча

Реал разгромил Эйбар в выездном матче 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча Эйбар – Реал.

 
Карим Бензема 17’
Серхио Рамос 19’
Карим Бензема 28’
Федерико Вальверде 61’
17’ Карим Бензема
19’ Серхио Рамос
28’ Карим Бензема
61’ Федерико Вальверде

Подопечные Зинедина Зидана не почувствовали серьезного сопротивления от команды Хосе Луиса Мендилибара. Звездные гости уже в первые 30 минут игры сняли все вопросы о победителе. Счет в матче на 17-й минуте открыл Бензема, уже через две минуты Серхио Рамос ударом с пенальти удвоил преимущество мадридцев, а на 28-й минуте Бензема реализовал еще один удар с 11 метров. Во втором тайме единственный гол забил Федерико Вальверде, для которого это взятие ворот стало дебютным в составе Реала.

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После отчетного матча Королевский клуб возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Правда, потеснить Реал с вершины уже сегодня может Барселона, которая проводит свой матч 13-го тура против Сельты.

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