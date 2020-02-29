Эйбар разгромил Леванте: 26-й тур Ла Лиги, суббота

Леванте на выезде уступил Эйбару в рамках 26-о тура Ла Лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, 26-й тур

Эйбар – Леванте – 3:0

Голы: Шарлес, 28, 48, Орельяна, 85

Нереализированый пенальти: Шарлес, 72 (Е.)

Валенсия – Бетис – начало в 17:00

Леганес – Алавес – начало в 19:30

Гранада – Сельта – начало в 22:00

Реал Сосьедад минимально одолел Вальядолид и поднялся на третью строчку турнирной таблицы Примеры

Испанский уикенд открывал поединок Эйбар – Леванте. Благодаря ошибке голкипера, хозяевам удалось забить первыми. На 28-й Шарлес своевременно оказался в штрафной и замкнул прострел, направив мяч мимо вратаря. Больше в первой половине встречи интересных моментов зрители не увидели.

Преимущество удалось закрепить сразу в начале второго тайма. Энрич отдал ювелирную навесную передачу в пределах штрафной, которую головой замкнул Шарлес. На 72-й Мирамон сыграл рукой в ​​штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Исполнять его взялся тот же Шарлес, но голкипер выдал прекрасный сейв. Добил "лягушек" Орельяна на 88-й, мастерски пробив в правый угол из пределов штрафной. Благодаря этой победе Эйбар закрепился на 16-м месте с 27-ю очками, а Леванте с 32-ю пунктами остался на 10-й строчке турнирной таблицы.

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