Провальный сезон испанского Эйбара запустил процесс кадровых изменений в скромном клубе из Басконии.

Хосе Луис Мендилибар покинул пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

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60-летний специалист и руководство "оружейников" решили не продлевать сотрудничество. Мендилибар проработал на Ипуруа 6 сезонов. Лучшее достижение Эйбара под его руководством – 9-е место в сезоне 2017/18.

Кроме того, баски потеряли лучшего бомбардира команды Кике Гарсию (12 мячей). Форвард уже подписал 2-летний контракт с Осасуной. Памплонцам Гарсия достался бесплатно, поскольку стал свободным агентом после завершения сезона.

Напомним, что Эйбар занял последнее место по итогам кампании 2020/21 в Ла Лиге. "Оружейники" набрали 30 очков и отстали от спасительной позиции на 6 пунктов.

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