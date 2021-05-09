Чемпионат Испании 2020/21, 35-й тур

Хетафе – Эйбар – 0:1

Гол: Ресио, 89 (пен)

Валенсия – Вальядолид – начало в 17:15

Вильярреал – Сельта – начало в 19:30

Домашний матч Хетафе против Эйбара вряд ли мог заинтересовать нейтрального зрителя, но его значение было колоссальным – особенно для гостей, ведь те находились на последней позиции с отставанием от спасительной семнадцатой строчки в пять очков. Хетафе также не мог быть спокойным, ведь от тройки аутсайдеров мадридцев отделяли четыре зачётных балла. Словом, сегодня обе команды устраивала только победа.

К сожалению, высокая ответственность болезненно ударила по содержанию игры. В первом тайме опасных моментов вообще не было, а во втором команды разменялись двумя неплохими выстрелами – впрочем, только после замыкания Кике головой под перекладину голкиперу пришлось делать сейв, спасая Хетафе от гола.

К 87-й минуте на табло горели 0:0, но на 88-й один из защитников хозяев подыграл себе рукой в ​​штрафной – пенальти! Ресио уверенно его реализовал, организовав Эйбаре минимальную победу. 0:1!

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