В рамках 32-го тура испанской Примеры Реал Сосьедад на выезде одолел Эйбар. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Откровенный аутсайдер турнирной таблицы Эйбар, чья безвыигрышная серия уже достигла 17-ти матчей, в родных стенах принимал Реал Сосьедад. В середине первого тайма гости вышли вперед – Исак подхватил мяч после подачи с углового, и с убийственного расстояния направил мяч в сетку.

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Во второй половине встречи "оружейники" отчаянно пытались сравнять счет, и даже создали несколько опасных моментов, однако забить им так и не удавалось – сан-себастьянци удачно оборонялись, и сумели удержать свои ворота "на замке". В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реал Сосьедада.

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