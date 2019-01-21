Эйбар дома разгромил Эспаньол

Заключительный матч 20-го тура Ла Лиги завершился крупной победой Эйбара над Эспаньолом.

Чемпионат Испании, 20-й тур

Эйбар – Эспаньол – 3:0

Голы: Энрич, 24, Де Бласис, 52, Шарлес, 84

Эйбар активно начал и имел шанс забить уже на 9-й минуте, но удар Кике после навеса вытащил Диего Лопес. На 23-й ему снова пришлось вступать игру, парируя выстрел Энрича, но уже в следующей атаке Серхио прошил голкипера, замкнув скидку Диопа – 1:0. На 35-й минуте Пабло Де Бласис имел шанс удвоить преимущество хозяев, мощно пробив из пределов штрафной, однако снова помешал блестящий Диего Лопес. У Эспаньола за всё это время можно вспомнить разве что удар Лео Баптистао, который прошел в сантиметрах от левой штанги.

На старте второго тайма Де Бласис таки забил, обработав передачу Бигаса и пробив под перекладину – 2:0. Правда, гол засчитали только после просмотра видеоповтора, который показал, что всё было в пределах правил. Один мяч мог отквитать Гранеро, однако его выстрел на 57-й минуте с дистанции прошел выше ворот. Эйбар же не останавливал давление, несколько раз обстреляв владения Диего Лопеса и, наконец, забив третий мяч – это Шарлес, который только вышел на замену, ударом в правый нижний угол установил окончательный счёт.

Таким образом, Эйбар набрал 25 очков и поднялся на 11 место в таблице. Эспаньол, имея в активе лишь 24, идёт на две позиции ниже.