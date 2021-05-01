В рамках 34-го тура испанской Примеры Алавес на выезде разгромно уступил Эйбару. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 34-й тур

Эйбар – Алавес – 3:0

Голы: Кике, 3, 50, 59

Эльче – Атлетико – начало в 17:15

Уэска – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Эйбар – Алавес. Уже на 3-й минуте хозяева вырвались вперед – Кике подхватил передачу Хиля в штрафной соперника, и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.

Рамос выдвинул главное условие относительно нового контракта с Реалом – дело не в деньгах

Сразу после перерыва тот же Кике записал в свой актив дубль, а на 59-й он мастерским ударом с острого угла в правую девятку оформил хет-трик. Гости пытались сопротивляться, однако до конца матча отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "оружейников", благодаря которой они прервали 18-матчевую безвыигрышную серию.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ