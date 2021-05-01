Эйбар благодаря хет-трику Кике уничтожил Алавес и прервал 18-матчевую безвыигрышную серию
В рамках 34-го тура испанской Примеры Алавес на выезде разгромно уступил Эйбару. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2020/21, 34-й тур
Эйбар – Алавес – 3:0
Голы: Кике, 3, 50, 59
Эльче – Атлетико – начало в 17:15
Уэска – Реал Сосьедад – начало в 19:30
Субботнюю игровую программу в испанской Примере открывал поединок Эйбар – Алавес. Уже на 3-й минуте хозяева вырвались вперед – Кике подхватил передачу Хиля в штрафной соперника, и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот.
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Сразу после перерыва тот же Кике записал в свой актив дубль, а на 59-й он мастерским ударом с острого угла в правую девятку оформил хет-трик. Гости пытались сопротивляться, однако до конца матча отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "оружейников", благодаря которой они прервали 18-матчевую безвыигрышную серию.