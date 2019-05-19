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Эйбар – Барселона: прямая видеотрансляция матча

19 мая 17:15 235 Читати українською
Эйбар – Барселона: прямая видеотрансляция матча
Эйбар – Барселона: прямая видеотрансляция матча

Эйбар принимает Барселону в заключительном туре испанской Ла Лиги. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласис
 
Лионель Месси 31’
Лионель Месси 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Лионель Месси
32’ Лионель Месси
45+1’ Пабло де Бласис

Поединок 38-го тура чемпионата Испании Эйбар – Барселона начнется в 17:15 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию встречи вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Источник: MEGOGO
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Испания Видеоновости Барселона Барселона Эйбар - Барселона Эйбар Эйбар
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