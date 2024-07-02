"Эй, Кевин, небольшое замечание для тебя": журналист ответил де Брюйне на оскорбление
Журналист Танкреди Палмери не стал молча терпеть оскорбления полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне, который назвал его "придурком".
"Де Брюйне только что назвал меня придурком. Эй, Кевин, небольшое замечание для тебя: золотые поколения Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты упоминал, дошли до финалов! Ты – типичный футболист, который хочет, чтобы его спрашивали только о том, насколько он хорош. Развращенное дитя", – написал Палмери в своём Твиттере.
"Придурок": де Брюйне возмутился из-за вопроса журналиста после вылета Бельгии с Евро-2024
Напомним, что после вылета от сборной Франции в 1/8 финала Евро-2024 Палмери задал Кевину во время пресс-конференции вопрос о "золотом поколении" сборной Бельгии, которое так ничего и не выиграло. "Что такое "золотое поколение"? Хотите сказать, что у сборных Франции, Англии, Испании или Германии нет "золотого поколения"?", – ответил де Брюйне, после чего назвал Палмери "придурком".
Франция дожала Бельгию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры