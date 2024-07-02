"Де Брюйне только что назвал меня придурком. Эй, Кевин, небольшое замечание для тебя: золотые поколения Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты упоминал, дошли до финалов! Ты – типичный футболист, который хочет, чтобы его спрашивали только о том, насколько он хорош. Развращенное дитя", – написал Палмери в своём Твиттере.

"Придурок": де Брюйне возмутился из-за вопроса журналиста после вылета Бельгии с Евро-2024

Напомним, что после вылета от сборной Франции в 1/8 финала Евро-2024 Палмери задал Кевину во время пресс-конференции вопрос о "золотом поколении" сборной Бельгии, которое так ничего и не выиграло. "Что такое "золотое поколение"? Хотите сказать, что у сборных Франции, Англии, Испании или Германии нет "золотого поколения"?", – ответил де Брюйне, после чего назвал Палмери "придурком".

Франция дожала Бельгию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры