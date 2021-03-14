Селтик впервые за 9 лет не выиграл чемпионат Шотландии, поэтому уволил Нила Леннона с должности главного тренера.

Нынешний сезон в шотландской Премьер-лиге еще не завершился, но Рейнджерс уже гарантировал себе титул. "Кельты" не могут спокойно смириться с триумфом заклятого соперника.

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Руководство "католиков" активно ищет менеджера, который в следующем сезоне сбросит с трона команду Стивена Джеррарда. Приоритетным кандидатом стал бывший игрок команды Рой Кин, сообщает Sun. 49-летний ирландец уже проявил заинтересованность в таком проекте.

Таким образом Олд Фирм дерби может получить дополнительный аспект непримиримости, ведь Стивен Джеррард и Рой Кин являются легендами других исторических врагов – Ливерпуля и Манчестер Юнайтед соответственно.

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