Эффектный минимализм: Рома презентовала новый клубный автобус
13:29 - Читати українською
Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера, очевидно, открыло новую эпоху в истории итальянской Ромы.
Пресс-служба римлян представила фотографии нового автобуса первой команды в официальном твиттере клуба.
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Автобус раскрашен в традиционных цветах Ромы. По бокам белой и желтой красками выполнена клубная аббревиатура AS Roma. Также нашлось место для двухметровой головы волчицы – символа Вечного города.
К слову, новый сезон в Серии А начнется 21 августа. В стартовом туре Рома дома встретится с Фиорентиной.
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