Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера, очевидно, открыло новую эпоху в истории итальянской Ромы.

Пресс-служба римлян представила фотографии нового автобуса первой команды в официальном твиттере клуба.

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Автобус раскрашен в традиционных цветах Ромы. По бокам белой и желтой красками выполнена клубная аббревиатура AS Roma. Также нашлось место для двухметровой головы волчицы – символа Вечного города.

К слову, новый сезон в Серии А начнется 21 августа. В стартовом туре Рома дома встретится с Фиорентиной.

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