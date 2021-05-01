Десна и Колос разошлись миром (2:2) в поединке 24-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Начал отсчет голов в матче Петров, замкнув подачу со штрафного. После перерыва удвоил преимущество Колоса Чурко, мощным ударом в дальний угол завершив контратаку.

Десна в меньшинстве вырвала ничью с Колосом, отыгравшись с 0:2 – черниговцы поднялись в зону еврокубков

Команду Рябоконя это не испугало и она отыгралась дважды. Сначала красивый удар со штрафного удался Калитвинцеву-младшему, а на последних минутах автогол в свой актив записал Кравченко. Украшает этот камбэк и то, что Десна с 67-й играла в меньшинстве.

Ничья оставила Колос с 38 зачетными баллами на 4 ступени, Десна, которая имеет на 1 очко меньше, идет пятой.