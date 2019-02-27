Эффектный голевой выстрел Шера в видеообзоре матча Ньюкасл – Бернли

Ньюкасл в родных стенах переиграл Бернли благодаря голам Шера и Лонгстаффа. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Англия. АПЛ, 28-й тур

Ньюкасл – Бернли – 2:0

Голы: Шер, 24 Лонгстафф, 38

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Ньюкасл дома разобрался с Бернли. "Сороки" оформили результат еще в первом тайме, голами отметились Шер и Лонгстафф. Бернли во второй половине пытался отыграться, но Ньюкасл удержал свои ворота в неприкосновенности.

Благодаря этой победе Ньюкасл набрал 28 пунктов, поднялся на 15 позицию и приблизился к Бернли, который с 30 очками остался на 14 месте.