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Эффектный голевой выстрел Шера в видеообзоре матча Ньюкасл – Бернли

09:49 2 Читати українською
Эффектный голевой выстрел Шера в видеообзоре матча Ньюкасл – Бернли
Шер отличился роскошным голом / Getty images

Ньюкасл в родных стенах переиграл Бернли благодаря голам Шера и Лонгстаффа. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Англия. АПЛ, 28-й тур

Ньюкасл – Бернли – 2:0

Голы: Шер, 24 Лонгстафф, 38

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Ньюкасл дома разобрался с Бернли. "Сороки" оформили результат еще в первом тайме, голами отметились Шер и Лонгстафф. Бернли во второй половине пытался отыграться, но Ньюкасл удержал свои ворота в неприкосновенности.

Благодаря этой победе Ньюкасл набрал 28 пунктов, поднялся на 15 позицию и приблизился к Бернли, который с 30 очками остался на 14 месте.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия28 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайне)

Ньюкасл - Бернли: Вторник 26 февраля 2019

Ньюкасл
Матч окончен
2 : 0
Бернли
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