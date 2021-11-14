Эффектный гол Алиоски в видеообзоре матча Северная Македония – Исландия – 3:1
22:21 - Читати українською
Северная Македония обыграла Исландию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Группа J
Северная Македония – Исландия – 3:1
Голы: Алиоски, 7, Эльмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54
Германия разгромила Армению, Северная Македония одолела Исландию и вышла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022
Сборная Северной Македонии пощекотала нервы своим болельщикам. Алиоски классным индивидуальным голом вывел команду вперед на старте матча, но в начале второго тайма Исландия отыгралась. Хозяевам для попадания в плей-офф нужна была только победа, и они ее одержали благодаря дублю Эльмаса.
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