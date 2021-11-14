Северная Македония обыграла Исландию в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Группа J

Северная Македония – Исландия – 3:1

Голы: Алиоски, 7, Эльмас, 65, 87 – Торстейнссон, 54

Германия разгромила Армению, Северная Македония одолела Исландию и вышла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Сборная Северной Македонии пощекотала нервы своим болельщикам. Алиоски классным индивидуальным голом вывел команду вперед на старте матча, но в начале второго тайма Исландия отыгралась. Хозяевам для попадания в плей-офф нужна была только победа, и они ее одержали благодаря дублю Эльмаса.