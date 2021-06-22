Действия игрока Барселоны, по мнению пресс-службы УЕФА, стали самым ярким моментом по итогам вчерашнего игрового дня.

Северная Македония – Нидерланды – 0:3 – видео голов и обзор матча

Нидерланды в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 разгромили Северную Македонию. В одном из игровых эпизодов де Йонг эффектно разобрался с двумя соперниками, исполнив финт Зидана.

Напомним, команда Франка де Бура на групповом этапе выиграла все три матча, в том числе и против Украины, но пока еще не узнала имя соперника в 1/8 финала.

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