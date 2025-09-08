Лучшим тренером августа признан наставник Кудровки Василия Баранова, сообщает официальный сайт УПЛ.

45-летний специалист в голосовании набрал 59% голосов, обойдя ближайших преследователей – Руслана Костышина из Колоса (58,6%) и Александра Шовковского из Динамо (53,5%).

Лучшим же игроком августа стал подопечный Баранова – полузащитник Андрей Сторчоус (46,1%). 31-летний хавбек опередил Виталия Буяльского из Динамо (43,4%) и Егора Твердохлеба из Кривбасса (28,3%).

Напомним, Кудровка в августе одержала 2 победы в УПЛ, 1 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла. Команда после 4-х туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины 9-е место. В свою очередь Сторчоус в прошлом месяце забил 3 гола и отдал 1 ассист в 4 матчах.

