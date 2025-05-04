В поединке 27-го тура чемпионата Украины ЛНЗ на своем поле разошелся миром с Зарей (1:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Сразу после перерыва ЛНЗ вышел вперед. Тилль выполнил навес со стандарта с левого фланга, а Вантух, пытаясь прервать передачу, срезал мяч головой в собственные ворота.

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На 61-й минуте Будковский активно прессинговал защитника, заставив голкипера ошибиться при передаче. Мичин перехватил мяч, отдал назад партнеру, и форвард без проблем поразил уже пустые ворота.

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