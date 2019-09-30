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Эффектные голы Рибери и Леау в видеообзоре матча Милан – Фиорентина – 1:3

00:51 17 Читати українською
Эффектные голы Рибери и Леау в видеообзоре матча Милан – Фиорентина – 1:3
Милан – Фиорентина – 1:3 – видео голов и обзор матча

Милан уступил Фиорентине в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

55’ Матео Мусаккио
80’ Рафаэль Леау
 
Эрик Пульгар 13’
Гаэтано Кастровилли 66’
Франк Рибери 78’
13’ Эрик Пульгар
55’ Матео Мусаккио
66’ Гаэтано Кастровилли
78’ Франк Рибери
80’ Рафаэль Леау

Милан потерпел четвертое поражение в шести матчах нынешнего сезона. На этот раз подопечные Марко Джампаоло дома проиграли Фиорентине. "Фиалки" трижды огорчили Доннарумму, который еще и сумел парировать пенальти от Кьезы.

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Особенно красивым получился гол Рибери, который на опыте оставил в дураках всю защиту Милана. За "россонери" забил Рафаэль Леау. Португалец тоже самостоятельно прорвался сквозь оборону соперника и расстрелял ворота Дронговски.

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Фиорентина Фиорентина Милан Милан Италия Видеоновости Милан - Фиорентина
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