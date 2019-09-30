Эффектные голы Рибери и Леау в видеообзоре матча Милан – Фиорентина – 1:3

Милан уступил Фиорентине в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан потерпел четвертое поражение в шести матчах нынешнего сезона. На этот раз подопечные Марко Джампаоло дома проиграли Фиорентине. "Фиалки" трижды огорчили Доннарумму, который еще и сумел парировать пенальти от Кьезы.

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Особенно красивым получился гол Рибери, который на опыте оставил в дураках всю защиту Милана. За "россонери" забил Рафаэль Леау. Португалец тоже самостоятельно прорвался сквозь оборону соперника и расстрелял ворота Дронговски.