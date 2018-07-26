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Эффект присутствия: как Стокгольм принимает матч Юргорден – Мариуполь

18:31 36 Читати українською
Эффект присутствия: как Стокгольм принимает матч Юргорден – Мариуполь
Стокгольм – город красоты и красавиц / Instagram
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" знакомит со столицей Швеции, которая принимает матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным Юргорденом и Мариуполем.

Стокгольм – столица и крупнейший город Швеции, расположен на восточном побережье озера Меларен. Название расшифровывается очень просто: "сток" – это бревно, "гольм" – небольшой остров. Первое упоминание об этой местности датируется II веком нашей эры, а вот годом основания Стокгольма считается 1252-й.

По результатам переписи, проведенной три года назад, население столицы составляло 914 909 жителей. Здесь расположена главная резиденция шведского короля, правительство и парламент (риксдаг). Основное влияние на климат Стокгольма осуществляет Балтийское море, поэтому сейчас, в июле, здесь нежарко – в среднем около 20 градусов тепла. Мариуполю будет гораздо комфортнее играть, чем, например, на прошлых выходных в Запорожье.

В рамках новой рубрики "Эффект присутствия", которая будет демонстрировать вам главные прелести зарубежных городов, в которых будут играть украинские клубы, "Футбол 24" собрал свежие колоритные фото, опубликованные в соцсети Instagram – чтобы каждый мог почувствовать себя на месте наших футболистов.

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Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Юргорден - Мариуполь: Четверг 26 июля 2018

Юргорден
до матча
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час
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6
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Мариуполь
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Теги
Эффект присутствия Статьи Главное Олег Бабий Юргорден Юргорден Юргорден - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Лига Европы
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