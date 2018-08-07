Эффект присутствия: как Прага принимает матч Славия – Динамо

"Футбол 24" знакомит со столицей Чехии, которая принимает матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местной Славией и киевским Динамо.

Прага – это столица и крупнейший город Чехии. Река Влтава разрезает Прагу на два берега, протяженностью 23 километра. Первое упоминание об этом населенном пункте датируется 965-м годом. Его основателем, по легендам, был храбрый князь Крок. Само же название Праги расшифровывается как "порог" (по чешски – práh).

Во время переписи, проведенной в 2011 году, население столицы составляло 1 290 211 жителей. Среди них около 50 000 человек – украинцы. Интересный факт: две трети пражан – атеисты.

Архитектурный ансамбль Праги ежегодно привлекает сюда миллионы туристов. Главная жемчужина – Пражский град, крепость IX века, расположенная на холме левого берега Влтавы.

В рамках новой рубрики "Эффект присутствия", которая будет демонстрировать вам главные прелести зарубежных городов, где будут играть украинские клубы, "Футбол 24" собрал свежие колоритные фото, опубликованные в соцсети Instagram – чтобы каждый мог почувствовать себя на месте наших футболистов.

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