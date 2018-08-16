Эффект присутствия: как Брага принимает Зарю перед матчем Лиги Европы

"Футбол 24" знакомит с португальским городом, который принимает матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местной Брагой и Зарей.

Брага – самый древний город Португалии. Этого уже достаточно, чтобы проникнуться особым уважением к пункту, в котором приземлились футболисты Зари.

Основы Браги заложили древние римляне. Они поселились на клочке суши невероятной красоты – между Атлантическим океаном и горами. Тогда это поселение называлось Бракара Августа – в честь императора Октавиана Августа. Приложились к развитию Браги и вестготы, которые "отжали" город у римлян, и мавры. Ну а португальские порядки здесь ввел король Альфонсо, который навеки вошел в историю государства.

Сейчас население Браги составляет 190 000 человек – это чуть меньше, чем, скажем, в Луцке или Белой Церкви.

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В рамках новой рубрики "Эффект присутствия", которая будет демонстрировать вам главные прелести зарубежных городов, где будут играть украинские клубы, "Футбол 24" собрал свежие колоритные фото, опубликованные в соцсети Instagram – чтобы каждый мог почувствовать себя на месте наших футболистов.

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