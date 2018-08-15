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Эффект присутствия: как Бордо принимает Мариуполь перед матчем Лиги Европы

18:00 24 Читати українською
Эффект присутствия: как Бордо принимает Мариуполь перед матчем Лиги Европы
В Бордо красавиц хватает / Instagram
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" знакомит с французским городом, который принимает матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным Бордо и Мариуполем.

Бордо – город на юго-западе Франции, административный центр исторической области Новая Аквитания и департамента Жиронда. Омывается рекой Гаронна, а до Атлантического океана отсюда рукой подать – каких-то 32 километра.

Бордо основали кельты в III веке до нашей эры. В те седые времена поселение имело название Бурдигалла, которое со временем эволюционировало к привычному нам формату. Прорыв в своем развитии Бордо совершил в XVIII веке, когда его застроили роскошными архитектурными ансамблями. На тот момент город уже имел славу мощного центра виноделия.

О значении Бордо для Франции свидетельствует хотя бы тот факт, что во время Первой и Второй мировых войн сюда евакуировали правительство государства. Несмотря на это, население города – каких 240 000 человек. Некий эквивалент Ровно, Каменского или Кропивницкого.

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"Возьмите Версаль, добавьте Антверпен – и вы получите Бордо", – писал Виктор Гюго. Разглядывая фото, которые собрал "Футбол 24" в Instagram для традиционной рубрики "Эффект присутствия", вы также можете почувствовать невероятный шарм этого города.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Бордо - Мариуполь: Четверг 16 августа 2018

Бордо
до матча
1
дн
:
3
час
:
35
мин
Мариуполь
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Теги
Лига Европы Бордо - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Бордо Бордо Статьи Олег Бабий Эффект присутствия
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