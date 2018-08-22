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Эффект присутствия: как Амстердам принимает матч Аякс – Динамо

16:00 152 Читати українською
Эффект присутствия: как Амстердам принимает матч Аякс – Динамо
Амстердам – он такой / Instagram
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" знакомит со столицей Нидерландов, которая принимает матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным Аяксом и киевским Динамо.

Первое упоминание об Амстердаме датируется 1275 годом. Тогда это была обычная рыбацкая деревушка в устье реки Амстел. Современное название и статус города Амстердам получил в начале XIV века. А через двести лет этот населенный пункт благодаря выгодному расположению своего порта стал самым богатым городом мира – сюда стекались корабли отовсюду.

На гербе Амстердама – три креста святого Андрея. Они символизируют три опасности, которые город преодолел на протяжении своей истории: огонь, воду и эпидемии.

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Начиная с 1970-х, Амстердам стал столицей наркотуризма – здесь легализовали легкий дурман. Главный транспорт амстердамцев – велосипеды и лодки. Город пересекают каналы и мосты невероятной живописности, а в воздухе чувствуется соленый привкус Северного моря.

В рамках рубрики "Эффект присутствия", которая демонстрирует вам главные прелести зарубежных городов, где будут играть украинские клубы, "Футбол 24" собрал свежие колоритные фото, опубликованные в соцсети Instagram – чтобы каждый мог почувствовать себя на месте наших футболистов.

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амстердам

амстердам

амтсердам

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Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

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