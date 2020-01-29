Эффект Ибрагимовича – Милан впервые за два года выиграл 5 матчей подряд

Переход шведского нападающего Златана Ибрагимовича положительно повлиял на результаты Милана.

Победа на Торино (4:2) в рамках 1/4 финала Кубка Италии стала для команды Стефано Пиоли пятой подряд во всех турнирах.

Камбэк "россонери" в видеообзоре матча Милан – Торино – 4:2

Подобной серии Милан не демонстрировал почти два года. Последний раз "россонери" побеждали пять раз подряд еще в феврале 2018-го.

Стоит отметить, что результаты команды кардинально улучшились после подписания Златана Ибрагимовича. Со шведом Милан провел уже 6 поединков и не проиграл ни одного (пять упомянутых выше побед и ничья против Сампдории (0:0)).

Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала