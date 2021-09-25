Эффект домино: отказ Челси от Кунде может спровоцировать трансфер защитника Милана в Ювентус
Челси, похоже, решил прекратить борьбу за защитника Севильи Жюля Кунде. Это может привести к изменению трансферных планов других грандов.
22-летний Кунде, которого Челси хотел подписать летом, не перейдет в команду Тухеля. "Пенсионеры" отказались от идеи с его трансфером, утверждает The Star.
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Вместо испанца лондонцы попытаются подписать Маттейса Де Лигта из Ювентуса. Его контракт рассчитан до 2024 года, а с лета 2022-го в силу вступает клаусула в 150 млн евро.
Интересно, что если Челси все же подпишет Де Лигта, то "Старая синьора" на его место пригласит защитника Милана Алессио Романьоли. Он связан с "россонери" соглашением до следующего лета.
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