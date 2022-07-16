Английский и нидерландский гранды активно ведут себя на трансферном рынке. Их новичками станут Лисандро Мартинес и Келвин Бесси соответственно.

Трансфер Лисандро на Олд Траффорд из Аякса окончательно согласован. Стороны подписали все документы и договорились о цене – 55 миллионов евро плюс бонусы. Контракт 24-летнего центрбека будет рассчитан до 2027 года.

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На место Мартинеса "божьи сыновья" подписывают защитника Рейнджерс Келвина Бесси. Нидерландцам 22-летний англичанин обойдется в 22 миллиона, сейчас стороны завершили переход, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

В прошлом сезоне Лисандро провел за Аякс 36 поединков, а Бесси наиграл за Рейджерс 50 матчей. Одним из претендентов на место в центр обороны "божьих сыновей" называли еще Николая Матвиенко из Шахтера.

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