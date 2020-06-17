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Эдмар вспомнил самые памятные матчи в составе сборной Украины

14:30 - Читати українською
Эдмар вспомнил самые памятные матчи в составе сборной Украины
Эдмар / 1927.kiev.ua

Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар рассказал, какие поединки в составе "сине-желтых" ему больше всего запомнились.

"Таких матчей два. Это выездная встреча отбора ЧМ-2014 против Черногории, которая вышла классной в исполнении сборной Украины. Нам нужна была только победа. И в меньшинстве за один тайм мы смогли забить сопернику четыре мяча.

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Это было круто. И домашний матч плей-офф раунда в том же турнире против сборной Франции (2:0). Тогда на поле у нас очень многое получалось", – поделился Эдмар в комментарии Команда№1.

Отметим, что Эдмар принял украинское гражданство и провел в составе "сине-желтых" 15 поединков и отличился одним забитым голом.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Эдмар Черногория Черногория Франция Франция
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