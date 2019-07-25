Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

Легенда Металлиста Эдмар возвращается в Харьков.

Эдмар стал тренером ФК Металлист 1925, сообщает официальный сайт клуба.

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Экс-хавбек харьковской команды будет выполнять функции помощника главного тренера Андрея Демченко.

Последним клубом натурализованного украинца был американский Харрикейн, где игрок и завершил карьеру.

Напомним, Эдмар является легендой Металлиста, цвета которого защищал в 2007-2015 годах. После натурализации игрок бразильского происхождения также выступал за сборную Украины.

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