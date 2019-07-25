toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
БУДУЧНОСТЬ - ЗАРЯ ЛИГА ЕВРОПЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

08:56 94 Читати українською
Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925
Эдмар / Фото ФК Металлист 1925

Легенда Металлиста Эдмар возвращается в Харьков.

Эдмар стал тренером ФК Металлист 1925, сообщает официальный сайт клуба.

Эдмар вспомнил, как играл против Лэмпарда в составе сборной Украины – мощная доза ностальгии

Экс-хавбек харьковской команды будет выполнять функции помощника главного тренера Андрея Демченко.

Последним клубом натурализованного украинца был американский Харрикейн, где игрок и завершил карьеру.

Напомним, Эдмар является легендой Металлиста, цвета которого защищал в 2007-2015 годах. После натурализации игрок бразильского происхождения также выступал за сборную Украины.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця

blog_ava
Минай подписал первого легионера в истории клуба – ним стал бразилец, который играл в Европе
06:30
205
Теги
Первая лига Эдмар Эдмар Металлист Металлист Металлист 1925 Металлист 1925
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
17
мин
Будучность
21:45
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук