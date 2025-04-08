Бывший игрок Металлиста и экс-тренер Металлиста 1925 Эдмар признался, выступления за какую из харьковских команд являются для него более памятными.

– Следите за Металлистом 1925 в Первой лиге?

– Да, там интересная борьба. Любая победа одной команды – и ты можешь обогнать конкурентов. Плотность в таблице очень большая. Слежу за обоими Металлистами.

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– Вот сейчас Судаков поздравил в харьковском дерби с победой "настоящий Металлист". А какой Металлист вам ближе – Красникова или Носова?

– Для меня – Металлист, за который я играл. Это лучшие годы карьеры, ностальгия и приятные воспоминания. Металлист 1925 – совсем другой клуб, я там поиграл, как игрок, а потом мне предоставили шанс в роли тренера в трудной ситуации, когда в Харьков пришла война. Поэтому мне трудно однозначно ответить. Мы же уже играли против Металлиста и победили, – сказал Эдмар в интервью Украинскому футболу.

Напомним, экс-полузащитник играл за Металлист в 2007-2015 гг. В сезоне 2017/18 Эдмар выступал за Металлист 1925, а позже, в сезоне 2022-2023 годах работал исполняющим обязанности главного тренера клуба.

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