"Приятно вернуться в Украину, я очень хотел этого. Футбол здесь на очень хорошем уровне, очень много молодых и перспективных украинских игроков. Для меня это новый опыт, мне нужно учиться. Но я могу передать свой опыт ребятам.

Эдмар официально вернулся в УПЛ – четвертая попытка помочь Металлисту 1925

Боялся ли из-за постоянных воздушных тревог и обстрелов? Конечно, все переживают за такие моменты. Но надо верить, что война поскорее закончится. Эмоции, когда узнал, что бомбят Харьков? Это ужасно. Страшно даже думать об этом. Там мой тесть и много друзей. Нет слов. Как относились к этому в США и Бразилии? Они пытаются помогать украинцам. Америка – 100% на стороне Украины", – отметил Эдмар в комментарии ПроФутбол Digital.

Отметим, что для 42-летнего натурализованного бразильца это четвертый приход в харьковский клуб. Раньше он имел два коротких периода игроком и один – ассистентом главного тренера. Теперь легенда Харькова поможет тренировать юношескую команду.

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