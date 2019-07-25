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Эдмар прокомментировал возвращение в чемпионат Украины в статусе тренера

18:56 61 Читати українською
Эдмар прокомментировал возвращение в чемпионат Украины в статусе тренера
Эдмар / Металлист 1925

Новоиспеченный тренер Металлиста 1925 Эдмар рассказал, чем будет заниматься в команде.

"Работа с бразильскими легионерами – будет одной из моих задач. Руководству важно понимать, стоит ли подписывать того или иного футболиста. Я буду помогать игрокам с адаптацией, пока они не знают язык.

Эдмар вошел в тренерский штаб Металлиста 1925

Общался с Андреем Демченко, мы с ним давно знакомы. В команде позитивный настрой. Тренер хочет, чтобы команда играла на хорошем уровне, достигала результатов.

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Есть желание играть в футбол. Но надо уметь остановиться. Сейчас я хочу попробовать себя в качестве тренера, чтобы понять, мое ли это. Мой опыт игрока имеет большое значение", – передает слова Эдмара официальный сайт Металлиста 1925.

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