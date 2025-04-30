Эдмар стал главным наставником олимпийской сборной Кыргызстана U-23. Соответствующую информацию обнародовал футбольный союз страны.

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Натурализованный бразилец, который провел 15 матчей за национальную команду Украины, будет готовить молодежную сборную к квалификации Кубка Азии, что запланирована на осень 2025 года.

Тренерский путь Эдмара включает работу в казахстанском Тоболе, а также в харьковском Металлисте 1925, где он в течение нескольких лет выполнял функции ассистента и и.о. главного тренера.

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