Эдмар может возобновить карьеру во Второй лиге
Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар близок к возвращению в профессиональный футбол.
Натурализованный бразилец находится на просмотре во второлиговом Волчанске, информирует Sportarena.
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Эдмар может подписать контракт с клубом, если стороны согласуют все условия. Уже 25 июля Волчанск начнет участие во Второй лиге матчем против МФК Металлург.
Отметим, что Эдмар большую часть своей карьеры провел в Металлисте, также успел поиграть за Днепр, Таврию и другие клубы. Также хавбек принял украинское гражданство и провел в составе "сине-желтых" 15 поединков и отличился одним забитым голом.
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