Эдин и Эдинсон: УЕФА составил команду недели Лиги Европы – проигравшие в деле
Организатор Лиги Европы представил символическую сборную лучших игроков ответных матчей 1/2 финала турнира.
Команду сформировали представители всех четырех полуфиналистов, сообщает официальный сайт УЕФА.
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В символическую сборную попали: вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, защитник Ромы Рик Карсдорп, центрбек Арсенала Пабло Мари, ветеран Вильярреала Рауль Альбиоль, фулбек Арсенала Киран Тирни, вингер "канониров" Букайо Сака, центрхав Ромы Брайан Кристанте, капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини, вингер римлян Педро Родригес, форвард МЮ Эдинсон Кавани и нападающий Ромы Эдин Джеко.
Напомним, что за приз лучшего игрока недели Лиги Европы УЕФА соревнуются Кавани, Кристаном, Альбиоль и Мари.
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