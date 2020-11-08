"Этот сезон нельзя назвать обычным. Все команды из "большой шестерки" начали сезон хорошо. Кроме того, прекрасно выступают Астон Вилла, Эвертон и Саутгемптон. У них много качественных игроков, эти команды провели хорошую предсезонную подготовку, что позволило им начать на высоком уровне.

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Этот сезон будет отличаться от предыдущего. Борьба будет плотной. Думаю, борьба будет вестись не между двумя командами, а между шестью или семью клубами", – сказал Эдерсон в интервью официальному сайту "горожан".

Напомним, Манчестер Сити после 7-ми туров занимает в турнирной таблице АПЛ 12 место, имея в своем активе 11 баллов и матч в запасе. Лидирует Тоттенхэм, на очко меньше у Саутгемптона и Ливерпуля.

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