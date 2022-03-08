Голкипер Манчестер Сити Эдерсон рассказал о том, как команда поддерживает Александра Зинченко во время войны.

"Мы пытаемся поддержать Зинченко, пытаемся развеселить его. Но в такое время, конечно, это очень тяжело", – сказал Эдерсон на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против Спортинга.

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Напомним, Александр вместе с другими украинскими легионерами АПЛ пытается рассказывать миру о зверствах России в Украине: кроме волонтерской работы по сбору помощи для Украины, он символично выводил свою команду на поле в статусе капитана.

Манчестер Сити в первом матче разгромил Спортинг. Интриги перед ответным матчем нет, поэтому Гвардиола может выпустить в основном составе Зинченко. К тому же, в команде кадровый кризис с защитниками.

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