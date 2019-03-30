Эдерсон озвучил фантастическую цель Манчестер Сити на остаток сезона

Голкипер английского Манчестер Сити Эдерсон пообщался с журналистами накануне поединка 32-го тура Премьер-лиги против лондонского Фулхэма.

"Победа в Лиге чемпионов – это мечта, которую мы способны осуществить. Некоторые гранды, конечно, уже вылетели, но это свидетельствует, что оставшиеся команды были сильнее их.

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Что касается побед во всех турнирах, то эту мечту можно считать нашей конечной целью. Это возможно, думаю, хотя нам будет очень-очень трудно. Однако Сити в хорошей форме, поэтому если будем сосредотачиваться на каждом матче, то у нас появится шанс", – цитирует Эдерсона Sky Sports.

Отметим, что Манчестер Сити продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ, вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также встретится с Брайтоном в полуфинале Кубка Англии. Ранее "горожанам" удалось завоевать Кубок лиги, а также победу в матче за Суперкубок Англии на старте сезона.

К слову, Эдерсон в сезоне 2018/19 провел 30 матчей в Премьер-лиге, в 14-ти из них он не пропускал.