toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Эдерсон отличился дублем в благотворительном матче – благородный поступок от голкипера Манчестер Сити

00:59 22 Читати українською
Эдерсон отличился дублем в благотворительном матче – благородный поступок от голкипера Манчестер Сити
Эдерсон / Фото ФК Манчестер Сити

Голкипер Манчестер Сити и сборной Бразилии Эдерсон организовал благотворительный матч, чтобы помочь бедным.

В Осаске (Сан-Паулу), родном городе Эдерсона, состоялся благотворительный поединок, сообщает A.Bola.

Зозуля пожертвует средства на благотворительность в случае выигрыша судебного дела против испанского политика

Команды поделились на друзей вратаря Манчестер Сити и на близких бразильского исполнителя MC Guime. Среди известных футболистов были: защитник Реала Эдер Милитао, полузащитник Аякса Давид Нерес и нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус. Сам организатор встречи сумел отличиться дублем, а итоговый счет был 5:5.

Стоит отметить, что билет на поединок мог получить любой. Для этого нужно было пожертвовать 1 кг продуктов, которые после игры были переданы малообеспеченным людям. В итоге организаторы собрали сотни килограммов пищи.

Космический отдых Месси: он платит 13 тысяч евро за ночь в отеле, который изменит ваше представление о "all inclusive"

blog_ava
Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20
22 июля
2337
Теги
Мир Эдерсон Эдерсон Видеоновости Габриэл Жезус Габриэл Жезус Эдер Милитао Эдер Милитао
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
0
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук