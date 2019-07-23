Эдерсон отличился дублем в благотворительном матче – благородный поступок от голкипера Манчестер Сити

Голкипер Манчестер Сити и сборной Бразилии Эдерсон организовал благотворительный матч, чтобы помочь бедным.

В Осаске (Сан-Паулу), родном городе Эдерсона, состоялся благотворительный поединок, сообщает A.Bola.

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Команды поделились на друзей вратаря Манчестер Сити и на близких бразильского исполнителя MC Guime. Среди известных футболистов были: защитник Реала Эдер Милитао, полузащитник Аякса Давид Нерес и нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус. Сам организатор встречи сумел отличиться дублем, а итоговый счет был 5:5.

Стоит отметить, что билет на поединок мог получить любой. Для этого нужно было пожертвовать 1 кг продуктов, которые после игры были переданы малообеспеченным людям. В итоге организаторы собрали сотни килограммов пищи.

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