Голкипер Манчестер Сити Эдерсон не имеет проблем с тем, чтобы отличить де Брюйне от Зинченко.

"Ну, небольшие различия все же есть. Мы шутим над этим в раздевалке. Но вообще да, они действительно похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына", – цитирует Эдерсона Чемпионат.

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Отметим, что эта тема очень популярна как среди болельщиков, так и среди игроков Манчестер Сити. Зинченко и сам не прочь пошутить об визуальной схожести с хавбеком сборной Бельгии. В свою очередь Кайлу Уокеру иногда требуется "помощь" подписчиков в Инстаграме, чтобы выяснить, кто есть кто.

К слову, в нынешнем сезоне 24-летний украинец провел за Манчестер Сити 14 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.

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