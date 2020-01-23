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Эдерсон на тренировке закрутил мяч в ворота роскошным ударом из-за лицевой линии

14:30 88 Читати українською
Эдерсон на тренировке закрутил мяч в ворота роскошным ударом из-за лицевой линии
Эдерсон / Getty Images

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон показал великолепную технику закручивания мяча на одной из тренировок команды.

Игрок "горожан" решил подтвердить, что в Бразилии даже голкиперы должны умело бить по воротам.

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Один из тренеров Манчестер Сити Брайан Кидд дал задание Эдерсону – поставить мяч в нескольких метрах позади лицевой линии и попасть в ворота. Это не стало проблемой для 26-летнего игрока. Эдерсон подошел к кожаному и непринужденно закрутил его в цель с первой попытки.

Напомним, Манчестер Сити летом 2017 заплатил Бенфике за вратаря сборной Бразилии 35 млн фунтов.

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