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Эдер перешел в Цзянсу Сунин

14:34 49 Читати українською
Эдер перешел в Цзянсу Сунин
Эдер / соцсети

Экс-форвард Интера Мартинс Эдер стал игроком китайского Цзянсу Сунин.

Цзянсу Сунин на своем официальном сайте сообщил о подписании форварда Интера Эдера. Детали контракта не сообщаются.

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Футболист провел в составе "нерадзурри" 2 года, но находился в тени главного бомбардира команды Мауро Икарди.

Напомним, Интер и Цзянсу Сунин имеют общего владельца Suning Group.

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