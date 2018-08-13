toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Эдегор заинтересовал 3 английских клуба

17:19 31 Читати українською
Эдегор заинтересовал 3 английских клуба
Мартин Эдегор / соцсети

Полузащитник Реала Мартин Эдегор может перейти в Дерби, Астон Виллу или Мидлсбро.

3 представителя Чемпионшипа Дерби Каунти, Астон Вилла и Мидлсбро могут подписать хавбека Реала Мартина Эдегора, сообщает TEAMtalk.

"Крыса", – Куртуа получил шквал ненависти от фанатов Атлетико после перехода в Реал

19-летний норвежец получил предложения из разных стран, но его цель – переезд на Туманный Альбион. Все 3 клуба являются претендентами на повышение в классе. Переход в АПЛ невозможен, поскольку трансферное окно для представителей элитного дивизиона закрыто.

Эдегор перешел в Реал зимой 2015 года, где выступал за Кастилью и сдавался в аренду в голландский Херенвен.

Реал – Атлетико: Одриосола рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФА


Теги
Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Трансферы Мидлсбро Мидлсбро Дерби Каунти Дерби Каунти Астон Вилла Астон Вилла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Погба может оказаться в Барселоне в январе
    Англія — 16:4485 Погба может оказаться в Барселоне в январе
1
дн
:
1
час
:
20
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук