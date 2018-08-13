Эдегор заинтересовал 3 английских клуба

Полузащитник Реала Мартин Эдегор может перейти в Дерби, Астон Виллу или Мидлсбро.

3 представителя Чемпионшипа Дерби Каунти, Астон Вилла и Мидлсбро могут подписать хавбека Реала Мартина Эдегора, сообщает TEAMtalk.

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19-летний норвежец получил предложения из разных стран, но его цель – переезд на Туманный Альбион. Все 3 клуба являются претендентами на повышение в классе. Переход в АПЛ невозможен, поскольку трансферное окно для представителей элитного дивизиона закрыто.

Эдегор перешел в Реал зимой 2015 года, где выступал за Кастилью и сдавался в аренду в голландский Херенвен.

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