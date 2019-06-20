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Эдегор в ближайшее время станет игроком Байера

20 июня 22:45 52 Читати українською
Эдегор в ближайшее время станет игроком Байера
Мартин Эдегор / Reuters

Хавбек мадридского Реала Мартин Эдегор скоро сменит клубную прописку.

Норвежец вместе с отцом уже прилетел в Германию для подписания контракта с Байером, информирует AD.

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Прошлый сезон Эдегор провел на правах аренды за нидерландский Витесс, где смог реанимировать свою карьеру. Прогресс полузащитника не остался незамеченным, и "фармацевты" решили забрать 20-летнего игрока у мадридского Реала, который не планирует удерживать своего проспекта.

В прошлом сезоне Эредивизи Едегор провел 35 матчей, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.

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