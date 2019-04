Эдегор уничтожил соперника замечательным финтом в матче за Витесс

Юный талант Реала Мартин Эдегор феерит в чемпионате Нидерландов.

В матче 28 тура чемпионата Нидерландов Витесс принимал АЗ. В составе гостей на поле вышел 20-летний вингер Реала Мартин эдегор.

В одном из эпизодов юный талант показал чудеса техники, невероятным финтом прокинув мяч между ног сопернику, правда дальше атака не развилась.

Напомним, права на Едегора принадлежат Реалу, за Витесс игрок выступает на правах аренды. В текущем сезоне 20-летний вингер провел 29 матчей во всех турнирах, где зибив 7 голов и отдал 6 ассистов.

