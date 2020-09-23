Норвежец сразу покинул базу Реала в Вальдебебасе, а остальные команды должен сдать еще один тест, после чего сможет вернуться к тренировкам, сообщает Marca.

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Таким образом, Эдегор отправлен на карантин и вынужден пропустить следующий матч против Бетиса, который запланирован на 26 сентября. Интересно, что Зидан планировал предоставить еще один шанс Мартину после поединка с Реал Сосьедадом.

Напомним, Реал приобрел Эдегора летом 2015-го, но игрок не смог проявить себя должным образом. Два последних сезона норвежец ярко проводил в аренду – сначала за Витесс, а затем за Реал Сосьедад.

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