Полузащитник Арсенала Мартин Эдегор убежден, что полноценный трансфер из Реала в Арсенал стал верным решением для его карьеры.

"Чувствую, что сделал правильный выбор, учитывая, как все складывалось в Реале. Я подписал контракт с ним, когда мне было 16 лет, и сейчас было время, чтобы посмотреть вперед. Я думаю, что Арсенал – это идеальный клуб для меня", – приводит слова Эдегора Marca.

АПЛ официально перенесла два матча – Boxing Day будет неполноценным

Напомним, Мартин подписал контракт с Реалом еще в 2015 году, но с тех пор сыграл аж 11 матчей за мадридцев, отправляясь в аренду в разные клубы. Минувшим летом Арсенал выкупил норвержца за 35 млн евро.

В текущем сезоне Эдегор провел 18 матчей за "канониров" в текущем сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Зінченко ставить вирок найбагатшим власникам і конкуренту – "в українця є те, чого бракує багатьом гравцям АПЛ"