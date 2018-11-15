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Эдегор объяснил, почему не закрепился в Реале – хавбек не планирует сдаваться

17:25 62 Читати українською
Эдегор объяснил, почему не закрепился в Реале – хавбек не планирует сдаваться
Мартин Едегор / Фото ФК Реал

Норвежский полузащитник Витесса Мартин Едегор, права на которого принадлежат Реалу, рассказал, почему покинул мадридский клуб.

"Перед началом сезона я надеялся завоевать место в основе Реала. Я провел несколько матчей в передсезонке, но потом мы с клубом решили, что для меня лучше перейти в другую команду. Принять такое решение всегда нелегко.

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Но я должен оставаться скромным. Сколько 19-летних ребят играет в Реале? Меня ждет долгий путь, но я уверен в себе. Мне нужно упорно работать, набираться опыта и прогрессировать.

Я хочу продолжать играть и улучшать свою игру, поскольку продлил контракт с Реалом. Я воспринял это как знак доверия", – цитирует Едегора Voetbal International.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Едегор провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и ассистом.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Мартин Эдегор Мартин Эдегор Витесс Витесс
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