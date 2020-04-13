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Эдегор не хочет возвращаться на Бернабеу летом, – СМИ

13 апреля 23:56 6 Читати українською
Эдегор не хочет возвращаться на Бернабеу летом, – СМИ
Мартин Эдегор / Vaaju

Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Эдегор не хочет досрочного завершения арендного соглашения. Права на норвежца принадлежат мадридскому Реалу.

Талант "сливочных" хочет продолжить выступления за Сосьедад. Об этом сообщает Noticias de Gipuzkoa.

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Эдегор уже известил боссов Реала, что не хочет возвращаться в Мадрид после сезона 2019/20. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца кампании 2020/21, но удачная игра норвежского хавбека на Аноэте побуждает Реал досрочно расторгнуть договор. Эдегор не верит, что получит достаточно практики на Бернабеу, поэтому пока хочет продолжить выступления за сан-себастьянцев.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провел 23 матча в Ла Лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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