Эдегор назвал главную причину своего провала в Реале

Хавбек Реал Сосьедада Мартин Эдегор поделился воспоминаниями о неудачном период карьеры в мадридском Реале.

"Для меня нормально слышать много слов людей о моей игре. Так было с самого начала моей карьеры. Когда мне было 15 лет, в Норвегии ко мне было приковано много внимания, слишком много и исключительно в позитивном ключе. А потом в Реале было много негативного внимания, возможно, слишком негативного. Это время было слишком черно-белым.

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Мы сыграли шесть туров, поэтому мы еще ничего не сделали. Конечно, у нас было хорошее начало, но для меня это внимание иногда немного сумасшедшее. Но я к этому привык, поэтому мне легко сосредоточиться на завтрашнем дне, следующей тренировке, следующей игре и продолжать совершенствоваться. Это самое главное. Когда вы играете в футбол, вы не можете думать о том, что говорят все остальные", – цитирует Эдегора AS.

Напомним, права на 20-летнего норвежца до сих пор принадлежат Реалу, но текущий сезон он проводит в аренде за Реал Сосьедад.

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