Молодая звезда Реала не стесняется унижать своих более опытных партнеров.

Хавбек мадридцев Мартин Едегор доказывает, что не зря его считали одним из самых перспективных европейских игроков.

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В сети появилось видео, на котором 21-летний норвежец куражится на тренировке. Мартин технично обошел сразу нескольких соперников и без особых проблем обыграл голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

Напомним, королевский клуб приобрел Едегора еще в 2015-м, но почти все время полузащитник провел в арендах.

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